Lihtsad nipid aitavad jalanõude kasutusiga pikendada

Põhjakeskuse Rademari vanemklienditeenindaja Jaanika Leek kõneles, et masinpesu pole jalanõudele soovitatav. «Käsipesu jalatsipesuvahendiga ning kuivatamine soojas, mitte kuumas,» tõi Leek esile põhitõed. Kuigi paljudel pesumasinatel on olemas spetsiaalsed jalatsipesuprogrammid, on käsitsi pestud jalanõude eluiga kindlasti pikem.