Väike-Maarja postipunkt suletakse 31. mail

"Sulgemise põhjus on see, et postipunkti külastatakse ja sealseid teenuseid kasutatakse harva – viimase aasta jooksul on postipunkti kasutamine poole võrra vähenenud. Madala kasutuse tõttu ei ole postipunkti töös hoidmine enam mõistlik," selgitas Omniva postiasutuste põhja piirkonna juht Kaie Kalvik.