Lääne-Virumaa koolide neiud pälvisid piirikivide eest preemia

Põhjendus auhinna saamiseks on Eesti Teadusagentuur konkursi tulemuste raportis toonud välja järgnevalt: "Vaimse pürgimuse eripreemia antakse Anna-Liale ja Kertule uurimuse eest, mis sai ilmsiks mitu miili väljaspool tavapärast õpilasuurimuse areaali. Selline samm nõuab enamasti arvestatavat vaimset pürgimust. Noorte uurijate südikus ja loovus mõtestada piirikividelt leitud sümboolikat on inspireeriv – võib isegi öelda, et nakatav. Preemia andmisel sai otsustavaks uurijatepaari vastus küsimusele „mida see uurimus ja selle tulemused teie jaoks tähendavad“ - „Me ei vaata enam kunagi kahte erinevat kivi sama pilguga.“ Niivõrd sügavmõttelisest abstraktsioonist peegeldub noorte uurijate vaimne pürgimus, mis on neid viinud oma uurimistulemuste mõtestamiseni süvatasandil."