Lääne-Virumaa ettevõte esitleb maamessil messinaelana põhuäket

31. korda toimuva Maamessi tuumikvaldkonnad on traditsiooniliselt põllumajandus, metsandus, aiandus ja toit. Maamessi raskuskeskme moodustab rasketehnika näitus, aga messil pannakse sündmuse projektijuhi Margus Kikkuli sõnul välja kõik, mis messi valdkondadega seotud. „Ettevõtete tooteportfellid aina laienevad, seega on Maamessil uudistamist ühtaegu nii äri- kui erakliendil. Näiteks on suurfarmide traktorite kõrval välja pandud maamajapidamisse sobivad traktorid, metsalangetusmasinate kõrval halumasinad ja nii edasi,“ kirjeldas Kikkul. See on projektijuhi sõnul tinginud olukorra, kus hoolimata näituseala laiendamisest on osalevate ettevõtete arv jäänud varasemaga samasse suurusjärku, sest ekspositsioonialad on suuremad. Näituseala suurendamist võimaldas messikeskuse territooriumi kõrval paiknenud kõrgepingeliini viimine maakaablisse.