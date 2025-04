Martin Müürsepp – maaelu, meeskond ja mäng

Mis teid igapäevaselt kõige rohkem motiveerib?

Võtan aasta ja hooaja kaupa, hooaeg on kuskil 7-8 kuud. Suvel käin paadiga saari avastamas, viimati näiteks Pranglil. Olen ka Võsule jõudnud mere kaudu. See motiveerib, et olen merele lähedal ja naudin seda elu, mis maaelu pakub.

Kuidas Haljala NGU meeskonnal läheb?

Me oleme hooaja kõige tähtsamate mängude eel, et kui me nüüd Keilas võidame, siis on meil võimalus saada esiliigasse, üks aste edasi. Kui ei õnnestu, siis mängime kolmanda koha peale. Tahaks teha ühe sammu edasi Haljala meeskonnaga. Näha on, et võitlejad on nad kõvad, müts maha nende ees - töötavad ju kõik.

Mida väärtustate kõige rohkem tiimis?

Võitlusvaimu. Nad on suure võitlejad. Igaüks oskab seda mängu erinevalt, aga igaüks on hingega asja juures. Siin tullakse trenni ilma tasuta, pannakse võidu peale ja antakse igas mängus endast kõik, kõrgliigas seda nii palju näha pole. Vahest tuleb välja, vahest ei tule välja, pead norgu ei lase keegi ja võitlevad ikka edasi. See oli jah minu jaoks üllatus, et nad ei ole lihtsalt asjaarmastajad, vaid teevad seda kõike hingega, kirega.

Mis teeb meeskonnast hea meeskonna?

Meeskond ise, meeskonnamäng ja üksteisega hea läbisaamine. Meeskonnasisene keemia tundub ka hea olevat. Meil on meeskonnas kaks ameeriklast, kes on väga lõbusad ja iga vaba moment on nad saalis. Nad on väga keskendunud korvpallile. Tundub, et nad on rahul Eestis olemisega ja päevad läbi tulevad loobivad saalis korvpalli. Vahepeal on ka treener Madis Putko neid kutsunud noortele trenni andma.

Kas sooviksite midagi meeskonnale ja fännidele öelda?

Jätkuvalt toetage meid ja meie anname endast parima, mis meil on anda.

Kuidas inspireeriksite noori?