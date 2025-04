"Priidul on tugev juhtimiskogemus ja selge arusaam sellest, mida ja kuidas on vaja teha Eesti riigi ja eestimeelsuse tugevdamiseks Ida-Virumaal. Usun, et tema juhtimisel muutub Viru Maakohus veelgi tugevamaks ja efektiivsemaks – nii seal töötavatele inimestele kui ka neile, kes kohtult õigust ja õiglust ootavad," ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ministeeriumi pressiteenistuse vahendusel.

"Priit Kamal on lisaks pikale ja edukale juhtimiskogemusele just Virumaal ka õigusteaduse doktorikraad, ta on hoolega täitnud kohtute töö edendamiseks ühiskondlikke ülesandeid ning tal on väga põhjalikud teadmised just selle piirkonna kogemusest. Hindan kõrgelt, et Viru Maakohus ka ise toetas Priit Kama oma juhiks," lisas Pakosta.