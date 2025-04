​Vanem härrasmees müüs paari käputäit karulauku. "Tean, tean, et loodusest korjatud karulauku müüa ei tohi," kinnitas ta. "Need mu enda aiamaalt Arkna lähistel. Kogenud silm näeb ära, et loodusest korjatud karulauk on palju suuremate lehtedega, kui aiamaa oma. Mul nad aiamaal kasvavad, kõike ei jõua ise ära tarbida, ja äkki keegi soovib. Meil on karulauku ju väga lihtne ise ka korjata, Kunda lähistel on terve metsaalune täis. Tundub, et seal on talle kasvutingimused väga head."