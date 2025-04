Kolumn: mis on see luuletaja luule?

Tänased Riimi riimid on väga nimekohased. Noore tudengi-rebasena kuulsin esimest korda lõbusat vemmalvärssi: «Esmakordselt teen ma värsse,/ole hea ja mine ...» Vaikus. Lõuapoolikust kursavend Peeter vaatab munasööja peni silmadega ringi ja ootab publikult luuleräbala lõpetamist. Paus kannab. Mõned kihistavad. Meie kui tulevased emakeeleõpetajad saime ruttu selgeks, et luules on ka irdriimid, nii et värss lõppes ootamatult: «... ole hea ja mine – metsa!» Ja luuletempel jäi mällu igaveseks.