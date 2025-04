​Kaotus kukutas rakverlased tabeli teisele reale, kuid kogu tabeli esimene pool on väga tasavägine. Harju JK Laagri, Rakvere Tarvas ja Tartu Welco on kõik võrdselt 12 punkti peal, Viimsi ja Viljandi Tulevik on kumbki kogunud 10 silma ning Pärnu Vaprus ja Saku Sporting on üheksa silma peal. Kusjuures Vaprusel on teistega võrreldes peetud üks mäng vähem.