Tiina Larionov, üleriigilisel laste etluskonkursil «Ellen Niiduga Midrimaal» vanemas vanuserühmas kolmanda koha saavutanud Roela kooli 6. klassi noormehe Maarek Puusepa õpetaja ja juhendaja, on märganud, et luule on laste arvates igav. «Aga kui ütlen, et te puutute ju iga päev luulega kokku ja olete tegelikult täielikud fännid, on nad segaduses,» lisab ta kavalalt.