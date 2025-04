Kui Liikumislabor meie koolile Liikuma Kutsuva Kooli kogemusseminari korraldamiseks pakkumise tegi, olime positiivselt üllatunud, sest see tähendab, et teeme õiget asja ja meid on märgatud. Ürituse eesmärk oli jagada oma kooli positiivseid praktikaid, kuulda meie maakonna noorte tervisest, tutvuda koostöövõimalustega, vaadelda RRK liikuvaid tunde ning osaleda töötoas, kus sai valmistada liikuva ainetunni töövahendeid.