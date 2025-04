Maarjamaa Hariduskolleegiumi direktor suundub Raplamaale

Ministeeriumi riigikoolide ja varade osakonna juhataja Priit Valk sõnas, et Kristin Hollo kasuks rääkis pikaaegne juhtimiskogemus haridusvaldkonnas ning tema nägemus uue ühendõppeasutuse tulevikust. “Usun, et Kristin Hollo suudab koolipered liita nii, et igast koolist võetakse kaasa väärtuslikud kogemused ning ühiselt luuakse laste arengut parimal viisil toetav õpikeskkond,” rääkis Valk.

Kristin Hollo väljendas suurt lugupidamist liidetavate koolide seniste juhtide ja töötajate pühendumise suhtes. “Soovin omalt poolt väljendada tänu praegustele direktoritele pikaajalise südamega tehtud töö eest. Luban anda endast parima, et hästi toimivaid kooliperesid hoidvalt ja hoolivalt edasi juhtida. Samas olen ootusärev - mida saame ühendkoolis koos, ühe meeskonnana ära teha. Iga liituva kooli kogukond toob endaga kaasa väärtuslikku, millega jätkata ning uus ühine algus annab võimaluse selle pinnalt koos arenguhüpe teha. Esmajärjekorras keskendun aga sellele, et uus õppeaasta saaks ühendasutuses toimekalt alata ja õppetegevus sujuvalt jätkuda ning et koolimeeskonnad saaksid sügisel oma tööd takistusteta ja töörõõmuga jätkata,“ selgitas Hollo.

Kristin Hollol on pikaajaline töökogemus haridusvaldkonnas. Alates 2022. aastast on ta juhtinud Maarjamaa Hariduskolleegiumi ning enne seda töötas 20 aastat Haridus- ja Teadusministeeriumis. Hollo on olnud ka mentoriks alustavate koolijuhtide programmis.