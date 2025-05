Rahvamuusika särtsus ja särises

Eesti rahvakultuuri keskuse Lääne-Virumaa kultuurispetsialist Mare Taar meenutas, et mõne aasta eest tärkas maakonna rahvamuusikutel mõtteidu saada aeg-ajalt kokku, et näha-kuulda, kes millega tegeleb, mida mängib ja kuhu on jõudnud. "Mingil ajal olid toimunud rahvamuusikapäevad, aga oli tekkinud pausikoht," märkis Taar.