Siil 2025 käigud saavad osalised katsetada uusi soomukeid

„Peamiselt õpivad siin autojuhid, kes on varasemalt kokku puutunud veokite juhtimisega, kuid nüüd saavad nad teha uute soomukitega esimesed sõidud. Uued soomukid on 2. jalaväebrigaadile väga olulised, sest me oleme nüüd võimelised terve pataljoni suuruse üksusega välja liikuma ning sooritama erinevaid manöövreid,“ ütles reservväelasi õpetanud nooremveebel Merlis Muusikus. "Lisaks pakuvad ARMA soomukid rohkem kaitset ja külma ilmaga on mugavam minna sooja soomukisse kui külma DAF-i kasti,“ lias Muusikus.

Ajateenijad said uusi soomukeid hakata kasutama juba varakevadel. „Sellega oleme saanud harjutada juba viimased kolm kuud ja mulje on väga hea. See on selline rammune, kindlasti parem kui see, mis meil varem oli. Jalavägi saab palju kiiremini liikuda, maastikuläbivus on kõvasti parem ja kui üleval on meil sama relv, siis see keerab ja sihtur on ise rohkem kaitstud,“ ütles ajateenija nooremseersant Robin Rattasep.