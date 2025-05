Tapal lasti inimest pähe, mees viibib kriitilises seisus haiglas

Rakvere politseijaoskonna menetlusgrupi juht Diana Tammekand ütles, et kahjuks pole selline juhtum erakordne ja olukord on muret tekitav. Tulirelvaga eemalt äravahetamiseni sarnased asjad on kõigile lihtsalt kättesaadavad ning politsei puutub iga päev kokku relvadega või nendega sarnanevate esemetega seotud sündmustega.

"Relvadega situatsioonid on politsei jaoks kõige kõrgema ohutasemega väljakutsed. Sarnaselt tavalise inimesega ei suuda ka politseinikud kaugelt eristada, mis relvaga on tegemist. Õhkrelvad, airsoft-relvad ja stardipüstolid on pealtnäha samasugused kui tulirelvad ning visuaalselt ega laskude järgi ei ole võimalik neid eristada. Seetõttu läheb politsei alati väljakutsele valmisolekus, et inimesel on päris tulirelv," rääkis Tammekand.