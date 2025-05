Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Rägavere sovhoosi sõites oli soov kokku saada nii direktori kui ka peaagronoomiga. Mõlemad on selle ameti peal olnud alles mõni kuu. Sovhoos ise pole just kergete killast. Kuidas siis sisseelamismeeleolu on? Kontoris öeldi: «Mehed leiate töökoja juurest või siis põldudelt.» Direktor Gunnar Soon ongi töökojas. Mõningaid masinamuresid klaarimas. Ei hakka siin pikka sissejuhatust tegema. «Miks kartulit nii vähe pandud?» «Praegu töö käib. Eks siin takistanud nii tegematajäänud sügiskünd kui ka rasked tingimused sõnnikuveol talvekuudel.» Miks siis kartulipanek nii huvitab? Aga mullu oli saak alla 100 tsentneri hektarilt. Mõni võib selle peale tögamisi öelda: kaks seemet nagu maast leitud! «Mehed käisid meil Ubjas luurel. Kaheksarealine on valmimas. Proovitöö jõuame nüüd ka ära teha.» Sõidame kartulimaale. Seeme missugune! Lust kohe vaadata. Eliit pealegi. Masinamehest kartulipanija kinnitab: «Mullu läks päris sodi mulda.» Suure saagi ühte tagasitõmbajat otsi siit. Maad on hästi haritud. Kvaliteet eelkõige. Ja veel midagi. Ega eelmisel aastal olnud ka vist kõik korras mugulate mahapaneku tihedusega. «Vahetasime senistel kartulipanemismasinatel hammasrattad.» Kaks masinat paneb sellel põllul rinnutsi. «Tuleva nädala alguses saame mugulad mulda,» märgib direktor. Pea­agronoom Ants Korka leidmine praegusel kibekiirel külviajal pole võõrale sugugi lihtne. Aga käes ta on. Mehel selge ülevaade põldudest. Nii et pealehakkamist on.