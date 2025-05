Video ja fotod Kõuekõmin kuulutas suurtükiväelastele õppusel aktiivse tegevuse algust

Meie kaitseväe heidutusvõimet ja ühtlasi heidutuse distantsi on juba mõnda aega suurendanud roomikutel suured torud, mida laiem üldsus teab nime all K9 Kõu. Reedel olid nende mürisevate masinatega kaitseväe keskpolügoonil toimetamas reservväelased, kellest paljudele oli see üleüldse esimene kogemus K9-st pauku teha.