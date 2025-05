Juhtkiri: hoolsuse hinne mitterahuldav

Kuna riigikogu valimised toimusid pärast kohalikke valimisi, võis Anti Poolametsa esialgu veel mõista – riigikogu liikmeks olemine ja töö riigikogus võibolla tõesti takistas kohalikus volikogus osalemist. Aga miks siis korraks tagasi tulla, et jälle puududa? Tulla lihtsalt selleks, et linnapead umbusaldada ja OG Elektra ärikeskuse detailplaneeringu pärast vaielda? No on silmakirjalik lugu, vaata, kust otsast tahes.