​Kas ukrainlaste kogukond Eestis teab sireeniõppusest? On nad asjaga kursis või hoopis heituvad kolmapäeval, arvates, et nüüd on sõda jõudnud ka siia? "Need, kes meediat tarbivad, need teavad väga hästi," kinnitas Andrii. "Seda on palju öelda, et ma eestikeelseid lehti või veebi loen, aga Postimehel, eriti selle venekeelsel versioonil, hoian silma peal. Ka Virumaa Teatajast veerin pealkirju, tean, et kirjutate maakonna asjadest. Nii et ülevaade Eesti uudistest on mul olemas."