Järjehoidja hoiab lugemisjärge ja raamatut

Näitusel «Järjehoidajaga järge hoidmas» avaneb järjehoidjate rikkalik ja kirev maailm. Eksponaadid, mis on jõudnud näitusele raamatukogurahva kodudest ja kogudest, on pärit nii Eestist kui ka kõikvõimalikest maailma paikadest. Väljapanekut ilmestavad raamatud ja ajakirjad järjehoidjate valmistamise õpetustega.

Rakvere raamatukogu raamatukoguhoidja Rita Tammetalu ütles, et väljanäitus raamatusõprade abimeestest järjehoidjatest võeti ette sellepärast, et raamatuaasta tähestikumänguga, kuhu kuuluvad nii lugemisbingo kui ka väikesed väljapanekud, on raamatukogu oma ettevõtmistes jõudnud täheni J. Ta märkis, et kui esialgu mõeldi järjehoidjatest kui tavalistest paberitükkidest, mida on igaüks näinud ja äragi visanud, üllatas avanenud pildi mitmekesisus raamatukogurahvast ennastki.