Kadrina ja Rakvere saavad kiirema internetiühenduse

Telia võrguplaneerimise osakonna juhi Roland Pauklini sõnul on ettevõte keskendunud viimastel aastatel valguskaablivõrgu laiendamisele üle Eesti. Rakvere ja Kadrina on need piirkonnad, kus jätkuvad arendused ka sel aastal. Rakveres saab kiire ühenduse tänavu ca 200 kodu, Kadrinas aga ligi 170 kodu.

"Meie eesmärk on vahetada tehnoloogiliselt vananenud vaskkaabli ühendused järk-järgult uute ja võimekate tehnoloogiate – sealhulgas valguskaabli – vastu, et pakkuda klientidele kiiret ja tulevikukindlat internetiühendust. Kui vaskkaabli võimekus piirdub maksimaalselt kiirusega 200 Mbit/s, siis valguskaablivõrgul suudame tulevikus pakkuda ka gigabittidesse ulatuvaid kiirusi," märkis Pauklin.

Lisaks kaabliga püsiühendusele saavad Rakvere ja Kadrina elanikud kasutada Telia koduinternetti mobiilivõrgu kaudu. Seda, millise kiirusega Telia koduinternet konkreetse aadressini jõuab, saavad huvilised mugavalt kontrollida Telia veebilehelt www.telia.ee/koduinternet. Samast leiab infot ka selle kohta, milliste aadresside puhul on parasjagu käimas Telia interneti püsivõrgu arendused. "Valguskaablivõrgu näol on tegu moodsa ja tulevikukindla võrguühendusega, mis võimaldab meil juba praegu pakkuda koduinternetti kiirusega kuni 1 Gbit/s. Minu soovitus on, et kui keegi pakub teile valguskaablit, siis võtke see vastu, sest tegemist on tulevikuinvesteeringuga," lisas Pauklin.