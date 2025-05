Viimast hooaega, mis teisipäeval suvepuhkusele läks, korraldasid muusik Mart Rauba ja Rakvere teatri näitleja Johannes Richard Sepping, kes võtsid lahkesti vastu ettepaneku ürituse fenomeni pikemalt lahata.

Kümnes hooaeg väikelinnas üht mälumängu menukalt korraldada on päris tubli saavutus. Kas Rakveres on lihtsalt palju muusikahuvilisi inimesi ja see on teinud asja mugavaks?