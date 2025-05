Maalides kõnelevad naiste silmad ja värvide harmoonia

«Üks tuntud kunstnik ütles mulle, et mu elu on ilmselt nii ilus, sest mul pole maalides protesti. Et katkise hingega inimesed maalivad väga raskeid asju,» rääkis Riina Rillo. «Mõtlesin, et kõigil on mured ja probleemid, aga mina püüan neid mitte välja näidata. Mul võib olla väga suuri muresid, aga kunst ongi see, mis tasakaalustab ja rahustab. Kui hakkan maalima, unustan kõik ära. Mulle ei ole oluline joonistada agressiivseid asju, võtan midagi rahulikku ja naiselikku.»