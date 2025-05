GALERII Lilli loovusring avas Tamsalu kultuurimajas näituse

Lilli loovusringi kunstiprojekt algas õigupoolest juba jaanuaris. Maaliti nii käte, jalgade kui ninaga. Pärast tuli käed, jalad ja ninad mõistagi puhtaks pesta. "Nii mõnigi laps tuli kodus ka vanni panna. Olenes muidugi sellest, kui hoolega ta värvis. Pilte me tegime guaššide ja akvarellidega. Me lakkisime pildid üle, et nad ilmastikukindlad oleksid," ütles Okatova.