Muinastaide kojas võib nautida Äänisjärve petroglüüfe

Petrogüüf on pikto- või logogrammidest koosnev joonis, mis on uuristatud kaljupinda. Üks selliseid on Äänisjärve Luigeneemelt avastatud "Imeveski". "See on mingi karkass, mida inimesed kannavad. Siin on neli inimest ja luik selle ees," rääkis Poikalainen.