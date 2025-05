​Kohale polnud vaja ka politseid, sest juhid jõudsid omavahel kokkuleppele ning asusid kindlustuspabereid täitma. Käesoleval aastal on maakonnas 17. mai seisuga toimunud ühtekokku 17 liiklusõnnetust, milles on kannatada saanud 21 inimest. Eestis on 2025. aastal kokku juhtunud 391 õnnetust, neis on viga saanud 435 inimest ja 10 on hukkunud.