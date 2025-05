Ukuaru muusikamajja vähemalt esialgu orelit ei tule

Pisut enam kui aasta tagasi postitas Rakvere linnavalitsus oma kodulehele pressiteate, kus kirjas, et linn on teinud esimesed sammud Arvo Pärdi nimelisse muusikamajja oreli ehitamise riigihanke läbiviimiseks. Toona oli rajatise nimi just selline nagu kirjas.