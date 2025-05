Karl Robert, saite just üksteist, kui Ain Prosa tõi Neerutis lavale Andrus Kiviräha «Kalevipoja». Mida sellest mäletate?

Mingid mälupildid on. Mäletan, et rännak mänguplatsile oli päris pikk ja tee peal olid sepad, kelle juures sai teha nooleotsi. Mõni on mul siiani alles kuskil väärtasjade karbis. Mäletan kolmnurkse kujuga ehitist, kus tegelased jooksid ... Mäletan ka Kalevipoja kuju, mis sel ajal Neerutisse püstitati.