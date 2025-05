Väärikate Ülikooli loengud tõid Tapale teadmisi ja mõtteainet

Visuaalselt hinnates võis osalejate keskmine vanus olla üle 70 eluaasta. Just selles vanuses omandab elukestev õpe aga eriti sügava tähenduse – see hoiab vaimu virge, tugevdab mälu ja enesekindlust ning pakub võimalusi sotsiaalseks suhtluseks ja uute huvide leidmiseks.

Kultuurikeskuse direktor Heili Pihlak rääkis juba järgmise õppeaasta plaanidest. Kavas on avada venekeelne grupp koos vastavate lektoritega ning tihendada programmi nii, et loengud toimuksid kaks korda kuus. Samuti soovitakse tulevikus korraldada õppereise, mille jaoks tuleb aga taotleda lisarahastust. Heili lisas, et programm on väärtuslik ka pedagoogidele, kes saavad loengute läbimise järel täiendkoolituse punktid.