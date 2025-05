Rakvere ujuja näitas Londoni olümpiabasseinis head kiirust

​Imelises hoos 30-aastase Tribuntsovi nimel on nüüd seitse Eesti kõigi aegade kiireimat tulemust, millest viis on ujutud tänavu. Aprilli alguses Bergenis ujutud hooaja tippmark on numbritega 24,99. "Juuli lõpus peetava MM-i jaoks on eestlane saavutanud uue stabiilsuse, mis on tiitlivõistlust silmas pidades väga olulisel kohal," vahendab ujujate tegemisi kajastav veebiblogi Priitswim.