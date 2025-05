Revin Grupp OÜ juhatuse esimees Kristjan Madisson ütles, et soovitakse luua keskkonna, kus kohtuvad tipptasemel sportimine, tervislik eluviis ja kogukondlikkus. "Rakvere on tugev spordilinn ning Võidu 99 asukoht loob suurepärased eeldused kaasaegse spordikeskuse rajamiseks," lausus ta. "See on meie arenduse esimene etapp – järgmisena on plaanis ärihooned, kortermajad ja üksikelamud.“