Kuidas grill suvehooajaks valmis panna ja mil moel valmistada parim grillroog? Grilliministeerium tõttab appi

Oma esimesest grillivõistlusest võtsid nad osa puht nalja pärast – sõber soovitas osaleda ja juhtus nii, et võideti. «Siis juba Grillfest ja grilliliidu korraldatud võistlused, kus oli lihtsalt väga põnev osaleda. Grillirahvas on sõbralik ja telgid on häid maitseid täis. See on nagu klubi, kus koos käia ja lõbusalt aega veeta,» kõneles Merli Tammi-Jõeveer sellest, mis neid kaasaga aina kuuma grilli juurde veab. Praegu on paar küll rohkem töö ja argiste tegemistega hõivatud, ent Grillfesti tuntumate grillivõistkondade nimekirja kuulutakse jätkuvalt ja tegutsetakse hobikokkadena.