Tapa valla maskott tuuakse rahva ette enne kohalikke valimisi

Rahvas hääletas Tapa valla maskotiks kooliõpilase kavandi "Rongijuht Orav". "Tegelikult mina ka jäin mõtlema. Ma küsisin nüüd kultuuriinimestelt tagasisidet, et millal me selle teatavaks teeme, väärikalt üle anname. Hetkel ootan nende poolt sisendit. Pooleli see kindlasti ei jää. Lähiajal see tuleb," rääkis vallavanem.