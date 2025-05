Tapa malevas on töökohti 40 noorele, kuid sooviavaldajaid on olnud ligi 130.

"Kõige kurvemad on need, kes on välja jäänud," tunnistas pea 20 aasta malevat korraldanud Ave Pappe ja lisas, et midagi pole teha. Tööd igale soovijale ei jagu.