Maailmaharidusliku konkursi ühe peapreemiatest võitis Rakvere riigigümnaasium

"Meil on maailmahariduse kaudu imeline võimalus – võiks öelda, et privileeg – tegutseda just nende teemadega, mis on hetkel aktuaalsed, olulised ja tähenduslikud. Meil on Maailmakoolis võimalus kujundada tähenduslikke koolitusi, seminare ja konkursse, et kõige selle üle koos kõige inspireerivamate õpetajate ja õpilastega mõtiskleda ning tegutseda koos õiglasema ja hoolivama maailma nimel,” sõnas konkursi korraldaja, globaalset ebavõrdsust leevendava Eesti organisatsiooni Mondo maailmahariduse suuna juht Maria Sakarias.