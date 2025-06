Koos Viru-Nigula vallavanema umbusaldamisega plaanitakse kohe ka uus valida

Uue vallavanema valimine samal istungil, kus eelmist umbusaldatakse, ei ole tavapärane. Umbusaldamine toimub avalikul hääletusel, mille täpne tulemus pole kunagi ette teada, aga küllap siis on umbusaldamise algatajad enesekindlad ja veendunud, et umbusaldus läheb läbi. Viru-Nigula vallavolikogus on umbusaldamiseks vaja 11 saadiku häält. Umbusalduse algatamise avaldusel oli kuus allkirja, neist kolm olid andnud Einar Vallbaumi juhitavasse valimisliitu Meie Kodu kuuluvad saadikud.