Lääne-Virumaal on kaks kriisitanklat

AS Eesti Varude Keskus uuendas oma kodulehel www.varudekeskus.ee kriisikindlate tanklate kaarti ja lisas 30 ametlikule avariitanklale veel 30 generaatoriga varustatud tanklat. Kokku on Eestis 60 kõrgendatud toimepidevusega tanklat, mis saavad ka ulatusliku elektrikatkestuse korral jätkata teenuse pakkumist.

Suurematel tanklakettidel on juba alates 2022. aastast kohustutus elutähtsa teenuse osutamiseks varustada vähemalt kolm tanklat autonoomse elektritoitega ning hoida igal ajahetkel mahutites vähemalt 10 tuhat liitrit bensiini ja diislikütust. Sellistele nõuetele vastavaid ametlikke avariitanklaid on Eestis kokku 30.

Varude keskuse juhatuse liikme Priit Enoki sõnul ei ole ametlike avariitanklate arv piisav suure kriisi lahendamiseks ning nende üle-eestiline paiknemine on ebaühtlane. "Teadsime, et kütusefirmadel on veel teisi generaatoriga varustatud tanklaid," rääkis ta. "Küsisime, kas ettevõtjad on nõus nende asukohainfo avaldamisega. Panime saadud andmed täiendava kihina kaardile ning lisandus teist samapalju generaatoriga tanklaid juurde ja teenusega katmata piirkondade arv vähenes tublisti. Seega on Eestis täna vähemalt 60 kriisikindlat tanklat ning neid lisandub kindlasti juurde."