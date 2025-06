Bussiliiklust hakkab palneerima IIL

“Bussitransport on jäänud teistest ühistranspordiliikidest tahaplaanile,” nentis Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse, nüüdse IILi tegevdirektor Andrus Nilisk. “Senine nimi ja visuaalne identiteet olid ajale jalgu jäänud ega toetanud piisavalt organisatsiooni rolli Eesti liikuvuse edendajana,” rääkis ta.

Uus nimi ja visuaalne identiteet on kaasaegne, vastab paremini reisijate ootustele ning toob bussitransporti rohkem esile. “See on meeldejääv ja kergesti leitav. IIL on lühike, lööv ja mitmetähenduslik,” rääkis Nilisk. Nime valikul rõhutati liikumist, kiirust ja kergust – omadusi, mida inimesed ühistranspordilt ootavad. Samuti viitab nimi Eesti päritolule ja loodusega kooskõlas tegutsemisele.