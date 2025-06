Rakvere linna kalmistutele linn enam liiva ei vii

"Vastab tõele, enam kalmistutele liiva ei viida," kinnitas Rakvere kalmistuvaht Kalle Koidumäe. Uue hankega on tehtud nii, et linnas asuvatele kalmistutele haudade korrashoiuks liiva ei viida. "Põhiline oli see, et sama palju kui me siia liiva tõime, sama palju me vedasime ka ära," selgitas Koidumäe. Edaspidi tuleb korrastatavale hauaplatsile ise liiv tuua või tellida vastav teenus.