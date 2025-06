Foto Eesti rallisõitja tiimikaaslane hukkus traagilises avariis

Esialgsetel andmetel kaotas itaallane auto üle kontrolli ja sõitis vastu puud, mille tagajärjel juht hukkus. Polsatsport.pl vahendusel on kaardilugeja Samuele Pellegrino elus. Portaal vahendab, et esialgse info kohaselt jäi juht autosse kinni. Kohapeal tegutsesid nii vabatahtlikud päästemeeskonnad kui ka riiklikud päästeteenistused Szczytno maakonna komandost. Hoolimata meedikute pingutustest juhti elustada, ta suri. "Radio Olsztyni" andmetel on kaardilugeja teadvusel ja suhtleb päästjatega.

Õnnetus toimus väljaspool ametlikku rallit, kinnisel ja turvatud rajal. Ralli direktor Krzysztof Maciejewski kinnitas, et tegemist oli eratreeninguga, mitte korraldaja poolt organiseeritud testiga. Ta märkis, et pole veel teada, kas juhtunu mõjutab reedel algava ralli starti. "Pean arutama seda korralduskomitees. Isiklikult arvan, et ralli toimub, kuid hetkel ei tea me kõiki asjaolusid," sõnas Maciejewski.​