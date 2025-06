Töötuid magistreid on maakonnas 66

Eesti keskmisest on Lääne-Virumaa töötuse määr siiski madalam – 5,3%. Töötuks on end registreerinud 1583 inimest. Naisi on nende seas 806, mehi 777.



​Lõviosa töötutest mahub vanuserühma 25 kuni 54 eluaastat.



​Peaaegu ühepalju on töötute hulgas põhi- ja üldkeskharidusega inimesi. Vahe on peaaegu märkamatu ning kokku on neid 743. Magistridiplom taskus, otsib tööd 66 inimest, bakalaureusekraadiga 40 ning rakenduskõrghariduse on omandanud 79 praegu töötu staatuses olevat inimest.