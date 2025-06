Viru-Nigula vallavanemaks valiti "naabrimees" Ivar Lilleberg

Ivar Lilleberg kinnitas, et päris tagaselja ja tema enda teadmata tema kandidatuuri siiski üles ei seatud. "Eelnevalt oli ikka läbirääkimisi peetud ja uuritud, kas soovin kandideerida," lausus ta. "Olin kursis, et kui esimeses voorus vallavanemat ära ei valita, siis teises voorus esitatakse mind kandidaadiks. Seda ei oska kommenteerida, miks volikogu otsustas just nii, nagu otsustas."