Rakveres ja selle lähiümbruses on kindlasti palju inimesi, keda tennise harrastamine jätab külmaks ning kes leiavad, et selle linnapoolne rahastamine ongi raha raiskamine. Kuid külmaks ei tohiks jätta asjaajamine, kuidas see juhtus. Järgmisena võib olla hukule määratud just see valdkond või teenus, mis sind puudutab. On näha, et sellised asjad juhtuvad ootamatult ning alati ka puudutatud kogukondadega arutamata. Need vanemad, kes on oma lapsed suunanud tennisetrenni. ei ole osanud kindlasti jälgida, kui pikaks ajaks tennisehalli olemasolu on tagatud. See ei ole ka nende ülesanne.