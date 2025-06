Valimiskooli uued nipid edasijõudnud kommunaalpoliitikule

1. Sul ei õnnestunud teoks teha eelmistel valimistel antud suuri lubadusi, näiteks uut koolimaja ehitada. Sellest pole midagi, sest tegelikult polnud sul ju plaaniski seda teha. Kui keegi siiski peaks küsima nüüd selle kohta selgitusi, võid anda mitmesuguseid mõtlemapanevaid vastuseid. Näiteks: maailm koosneb probleemidest ja lahendustest, sada on suurem kui tuhat või ülemaailmne rahaturgude olukord ei soosi praegu sellises suuruses investeeringu tegemist. Sellised põhjendused mõjuvad enamikule sinu valijaist. Kui aga mõni jäärapäine opositsioonipoliitik selliste vastuste peale vait ei jää, tuleb asuda väitma, et lükkasime praegu oma lubaduse täitmise lihtsalt edasi. Aga sellele vaatamata meie usume, et kohe peale järgmisi valimisi läheb ehituseks. Veel parem oleks opositsiooni isegi süüdistada, et ehitust ei saanud alustada just seetõttu, et nemad ei uskunud piisavalt selle võimalikkust ja olid järelikult uue koolimaja vastu. Tasub loota, et mõned valijad jäävad sellist jama ka uskuma.