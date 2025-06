Mida me võime pärandtaimedeks pidada, mis teeb ühest taimest pärandtaime?

«Pärandtaimed» või «pärandsordid» pole sageli päris üheti mõistetav ja kasutatav termin. See on natuke veniv. Kui me võtame pärandkultuuride ametliku tähenduse, siis pärandtaimeks või põlistaimeks liigitatakse kohalikku päritolu vana kultuurtaime sorte. Enamasti kasutatakse mõistet köögi- ja puuviljasortide kohta, mis on aastakümneid, kui mitte aastasadu, käest kätte käinud. Sageli tahetakse – ja ega ju ka see otseselt vale pole – panna sinnasamma potti ka vanad taluaialilled, mida nii-öelda eluaeg kasvatatud on. Kukekannused, käokingad, lõhislehise päevakübara sort «Goldball», mida kutsutakse talijorjeniks – kogu see seltskond. Kui tahaksime olla väga terminitäpsed, siis nad pärandtaimed pole, ent nende selleks nimetamine pole sisuliselt vale.