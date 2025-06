Vihmase suve tõttu jõuab Virumaa maasikas turule alles juulikuus

Osa peenardest on valge kile all, millest suruvad end läbi noored, alles sellel kevadel istutatud maasikataimed. Sortideks on "Asia" ja "Sonsation". Need istutati mai kolmandal nädalal ja on veel tillukesed. "Esimesel aastal on ainult kulu. Ega esimesel aastal kasumit ei saa ju," selgitas peremees Margus Beilmann.