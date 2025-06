Kodumaine tanklakett Terminal avas uue automaatjaama Lääne-Virumaal Ristikülas

Vinni vallavanem Erki Savisaar mainis tankla avamisel, et seni on Vinni vallas tegutsenud kolm tanklat: Laekveres, Piiral ja Pajustis. "Nüüd avatav tankla Roela lähedal Ristikülas täiendab seda võrgustikku märkimisväärselt," lausus ta. "Tänu oma geograafilisele asukohale parandab see kindlasti kütuse kättesaadavust kohalikele elanikele ning pakub mugavust ka neile, kes liiguvad läbi Vinni valla Peipsi äärde või sealt tagasi."

Terminali juhatuse liige Raido Raudsepp rääkis, et eesmärk on olla kättesaadav üle Eesti, pakkudes klientidele ajavõitu ja mugavust igapäevaelus. "Ristiküla automaatjaam on oluline täiendus Terminali võrgustikku ning loodame, et nii kohalikud kui ka möödujad võtavad selle hästi vastu," sõnas ta.