Ratturid nurisevad Vallimäe vabaõhukeskuse alumise sissepääsu juures puudub rattahoidla

Vallimäe vabaõhukeskus on suviste kultuuriürituste keskseid paiku Rakveres. Möödunud nädalavahetusel toimus Vallimäel mitu kontserti ning rattaga tulnud külastajatel tekkis probleem, kuna nad ei saanud ratast alumise ehk Vallikraavi tänava poolse sissepääsu juures kuhugi mujale lukustada kui metalltraatide külge. Erinevalt Tõusu tänava alast, kus on rattaparkla, puudub vabaõhukeskuse alumises osas rataste paigutamiseks võimalus.

Rakvere kultuurikeskuse juht Eve Alte rääkis, et kultuurikeskusse ei ole konkreetsete kaebustega pöördutud, kuid vajadusel on alati võimalik esitada kirjalik avaldus nii kultuurikeskusele kui ka linnavalitsusele. "On korraldajaid, kes ise paigaldavad ürituste ajaks spetsiaalsed rattakohad ja teavitavad sellest inimesi,‘‘ märkis ta, lisades, et seni ei ole igapäevaseks kasutuseks mõeldud lisahoidlate järele vajadust olnud.