Netikelm võttis Väike-Maarja naise kontolt 1200 eurot

Naine edastas tuttavale oma telefoninumbri ja õige pea saabus ka rõõmusõnum, et nad mõlemad on selles mängus võitnud. Võidu kätte saamiseks pidi naine talle edastatud veebilingile minema ja seal sisestama oma PIN-koodid. Naine seda ka tegi ning avastas siis, et loodetud võidu asemel on tema kontolt hoopis maha läinud 1200 eurot. Kelmusjuhtumi täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.