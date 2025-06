Sivar Irval tänas nõukogu liikmeid usalduse eest. "Eesti põllumajanduse ees seisavad suured ja järjest keerukamad ülesanded – alates toidujulgeolekust ja konkurentsivõime tõstmisest kuni kestliku arengu ja keskkonnahoiuni," tõi ta esile ja lisas, et selleks vajavad põllumehed kindlat ja laiapõhjalist koostööd, et sektori hääl oleks kuuldav nii Eestis kui ka Euroopa tasandil. Koja roll nende arengusuundade kujundamisel on tema sõnul praegu olulisem kui kunagi varem.